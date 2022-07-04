Кейт Миддлтон носит платья бренда «Жена вампира»: эксперт по моде объяснила, почему это идеальный выбор

Кейт Миддлтон уже около 20 лет находится рядом с принцем Уильямом. Она стала его женой и частью королевской семьи. Герцогиня Кембриджская полюбилась англичанам.

Одни восхищаются ее манерами и отзывчивостью, а другие — чувством стиля. Она всегда притягивает взгляды окружающих, когда выходит в свет.