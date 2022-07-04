Кейт Миддлтон носит платья бренда «Жена вампира»: эксперт по моде объяснила, почему это идеальный выбор

Кейт Миддлтон уже около 20 лет находится рядом с принцем Уильямом. Она стала его женой и частью королевской семьи. Герцогиня Кембриджская полюбилась англичанам.
Одни восхищаются ее манерами и отзывчивостью, а другие — чувством стиля. Она всегда притягивает взгляды окружающих, когда выходит в свет.
В последнее время Кэтрин не раз облачалась в деловые костюмы и струящиеся платье ярких тонов. Однако на портрете, который представили в музее в Лондоне, принц Уильям позировал с женой, которая красовалась в изумрудном платье мидакси британского бренда The Vampire's Wife («Жена вампира»). Эксперты решили узнать, с чем связан такой выбор герцогини.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: соцсети Кенсингтонского дворца
Дизайнер Сьюзи Кейв известна своим романтичным стилем с каплей мрачной готики. Благодаря Кейт Миддлтон ее бренд стал знаменит.
«Детище дизайнера Сьюзи Кейв, The Vampire's Wife, становится все более популярным среди знаменитостей и членов британской королевской семьи.
Все — от Джоди Комер до Мэгги Джилленхол, — Кейт Бланшетт и даже принцессы Беатрис и герцогини Кембриджской являются постоянными клиентками бренда», — рассказала эксперт по моде и маркетингу Даэна Борроуман изданию Express.co.uk.
По ее мнению, образы этой марки драматичны, но в то же время чувственны и женственны. Она видит, что для герцогини такой выбор вполне уместен. Так жена принца Уильяма разбавляет гардероб, в котором много формальных луков.
По словам эксперта, Кэтрин «выглядит именно так, как и должно быть на королевском портрете — современной, стильной и готовой покорить мир».
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
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К слову, это же изумрудное платье Кембриджская носила в Ирландии в 2020 году. А несколько месяцев назад Миддлтон щегольнула на приеме в Белизе в платье The Vampire's Wife розового металлизированного цвета. Тогда она также выглядела броско и необычно.