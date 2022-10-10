Кейт Миддлтон ненавидит, как к ней обращаются при дворе

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма 10 лет назад. Ее полное имя звучит как «Кэтрин Элизабет Миддлтон», но поклонники упорно называли ее «Кейт».

В официальных документах она значится как «Кэтрин», но «Кейт» тоже прижилось. В кулуарах поговаривают, что Миддлтон от этого приходит в ярость.

«Похоже, она действительно очень серьезно относится к этому. Как я слышал, в последние несколько недель бывший байер невзначай сообщила подруге, что хотела бы отказаться от неформального обращения «Кейт» и в будущем желает, чтобы ее называли полным именем — «Кэтрин», — пишет обозреватель Sunday Express Адам Хелликер.

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Кстати, еще в 2008 году девушка отправила друзьям письмо, в котором она просила называть себя не «Кейт», а «Кэтрин».