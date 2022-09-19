Кейт Миддлтон надела на похороны любимое ожерелье Елизаветы

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне хоронят королеву Елизавету II. На траурной процессии собрались высокопоставленные гости и родственники Ее Величества.

Кейт Миддлтон в свойственной себе манере надела тот самый жемчужный чокер, который так любила королева. Именно это украшение Елизавета одалживала принцессе Диане для банкета в Хэмптон-Корт в 1982 году.

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Изначально это была съемная брошь, которая Елизавета заримфовала с жемчужным чокером, а Диана иногда для выходов меняла брошь на сапфир. Теперь это украшение уже семейная реликвия, которую Кейт ни с чем не комбинирует.