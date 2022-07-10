Кейт Миддлтон лично вручила россиянке приз за победу на Уимблдоне

23-летняя москвичка Елена Рыбакина выиграла теннисный турнир в Уимблдоне. Из-за того, что россиянам запретили выступать на соревновании, спортсменке пришлось играть от Казахстана.

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В итоге она стала первой казахстанской теннисисткой, завоевавшей титул «Большого шлема» в женском одиночном разряде, а также самой молодой чемпионкой Уимблдона после Петры Квитовой из Чехии, которая победила в 2011 году.

В итоге Кейт Миддлтон пришлось лично вручать россиянке награду Уимблдонского турнира. Стоит отметить, что герцогиня выглядела очень искренней в своей улыбке во время награждения Елены Рыбкиной.

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