Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми неожиданно покинули Кенсингтонский дворец

Герцог и герцогиня Кембриджские на вертолете покинули дом. Даже любимого питомца пара забрала с собой.
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон является одной из самых любимых членов семьи у англичан. Она уже 20 лет находится рядом с принцем Уильямом. Пара посещает разные мероприятия и выполняет королевские обязанности.

В начале лета они присутствовали на праздновании платинового юбилея правления королевы. А недавно им довелось насладиться Уимблдонским турниром с трибун.

Этим летом Миддлтон несколько раз появлялась на публике с детьми. Она растит принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Младшие наследники редко бывают с родителями на публике. 

А накануне журналисты были заинтригованы, так как герцог и герцогиня Кембриджские неожиданно покинули Кенсингтонский дворец. Они погрузили вещи на вертолет. С ними улетели не только дети, но и любимый пес, спаниель Орло.

Пока не известно, куда точно направились члены королевской семьи. По всей видимости, они решили отдохнуть подальше от всех.

Предположительно, супруги приехали в Норфлок, где находится семейное поместье Анмер Хаус. В свое время они получили в подарок этот особняк на свадьбу от самой королевы Елизаветы II, об этом пишет Express.co.uk.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  