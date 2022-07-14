Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми неожиданно покинули Кенсингтонский дворец

Кейт Миддлтон является одной из самых любимых членов семьи у англичан. Она уже 20 лет находится рядом с принцем Уильямом. Пара посещает разные мероприятия и выполняет королевские обязанности.

В начале лета они присутствовали на праздновании платинового юбилея правления королевы. А недавно им довелось насладиться Уимблдонским турниром с трибун.