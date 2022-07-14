Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми неожиданно покинули Кенсингтонский дворец

Кейт Миддлтон является одной из самых любимых членов семьи у англичан. Она уже 20 лет находится рядом с принцем Уильямом. Пара посещает разные мероприятия и выполняет королевские обязанности.
В начале лета они присутствовали на праздновании платинового юбилея правления королевы. А недавно им довелось насладиться Уимблдонским турниром с трибун.
Этим летом Миддлтон несколько раз появлялась на публике с детьми. Она растит принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Младшие наследники редко бывают с родителями на публике.
А накануне журналисты были заинтригованы, так как герцог и герцогиня Кембриджские неожиданно покинули Кенсингтонский дворец. Они погрузили вещи на вертолет. С ними улетели не только дети, но и любимый пес, спаниель Орло.
Пока не известно, куда точно направились члены королевской семьи. По всей видимости, они решили отдохнуть подальше от всех.
Предположительно, супруги приехали в Норфлок, где находится семейное поместье Анмер Хаус. В свое время они получили в подарок этот особняк на свадьбу от самой королевы Елизаветы II, об этом пишет Express.co.uk.