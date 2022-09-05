Кейт Миддлтон и принц Уильям переехали в новый дом, решив жить по-спартански: без няни и дорого ремонта

Семья герцогов Кембриджских переехала в новый дом Adelaide Cottage, который располагается в Виндзоре. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили заранее обустроиться в резиденции, чтобы их дети пошли в новую школу уже на следующей неделе.

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Напомним, герцоги специально переехали поближе к королеве Елизавете II, кроме того они хотели перебраться подальше от городской суеты, чтобы наследники могли спокойно гулять и заниматься конным спортом.

Помимо того, что новый дом Кейт Миддлтон и принца Гарри совсем небольшой, они решили не делать в нем глобального ремонта, лишь покрасив стены. При этом англичане тут же вспомнили, как развернулись в новой резиденции Меган Маркл и принц Уильям, потратив на реконструкцию своей прошлой резиденции 2,8 млн долларов.

Также герцоги отказались от услуги няни, но оставили повара и горничную.

Источник: mainstyles.ru.