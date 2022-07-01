Кейт Миддлтон и принц Уильям опустошили британскую казну на 275 тыс. долларов

Согласно отчету Букингемского дворца, поездка герцога и герцогини Кембриджских в страны Карибского бассейна в марте этого года обошлась британским налогоплательщикам в 275 тысяч долларов.

Тур Уильяма и Кейт по Белизу, Ямайке и Багамам стал самым дорогим туром королевской семьи за последний финансовый год, итоги которого в Англии подводятся в эти дни.

Поездка по странам Карибского моря состоялась в честь платинового юбилея бабушки Уильяма королевы Елизаветы II. Принц Уильям и Кейт Миддлтон были, мягко говоря, прохладно приняты в этих государствах, главой которых остается Елизавета II.

Турне сопровождалось протестами против колониализма и призывами к отставке королевы с поста главы государства. А теперь еще и выясняется, что на поездку были потрачены огромные средства.