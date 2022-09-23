Кейт Миддлтон: «Ее Величество наблюдала за нами с небес»

В Великобритании завершился траур по Елизавете II. Об этом было объявлено после похорон почившей королевы.

Жизнь членов британского королевского семейства потихоньку возвращается в прежнее русло.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям дали ужин для волонтеров и персонала, которые помогали организовывать пышные похороны королевы Елизаветы II.

Пара поблагодарила всех за содействие и вспомнила о самых трогательных моментах прощания с Ее Величеством.

Принц Уильям рассказал, что после смерти его бабушки в небе над Балморалом появилось целых пять радуг.