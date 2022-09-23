Кейт Миддлтон: «Ее Величество наблюдала за нами с небес»

В Великобритании завершился траур по Елизавете II. Об этом было объявлено после похорон почившей королевы.
Жизнь членов британского королевского семейства потихоньку возвращается в прежнее русло.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям дали ужин для волонтеров и персонала, которые помогали организовывать пышные похороны королевы Елизаветы II.
Пара поблагодарила всех за содействие и вспомнила о самых трогательных моментах прощания с Ее Величеством.
Принц Уильям рассказал, что после смерти его бабушки в небе над Балморалом появилось целых пять радуг.
«Сколько радуг появилось в Шотландии всего за несколько дней. Это крайне необычно для Балморала», — сказал Уильям.
«Ее Величество наблюдала за нами с небес», — объяснила редкое явление Кейт Мидллтон.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась восьмого сентября. 19 сентября в Лондоне состоялись похороны Ее Величества.
По материалам The Sun.