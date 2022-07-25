Кейт Миддлтон дали обидное прозвище после ссоры с Меган Маркл

Королевский писатель Том Боуэр раскрыл обидное прозвище, которое закрепилось за герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон после ссоры с Меган Маркл.

Дело было еще в канун свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Биограф утверждает, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон сцепились из-за нарядов маленьких помощниц невесты.

Кейт Миддлтон настаивала на том, чтобы девочки, сопровождающие невесту, надели белые колготки. Меган Маркл считала, что эта часть одежды совершенно не обязательна.

Немного позже поклонники жены принца Гарри Меган Маркл запустили флешмоб в ее защиту, в рамках которого вспомнили об этой истории и придумали обидное прозвище для Кейт Миддлтон — Герцогиня Колготок.