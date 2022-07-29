Кейт Миддлтон будет рада? Сестра герцогини Пиппа Миддлтон может получить высокий титул

Семья Пиппы Миддлтон была уверена, что она, как и старшая сестра Кейт Миддлтон, выйдет замуж, если не за принца, то за потомка знатного рода. Все данные у девушки для этого были.

Но судьба распорядилась иначе. Пиппа Миддлтон выбрала в спутники жизни не потомственного аристократа, а обычного английского бизнесмена Джеймса Мэттьюза.

Между тем у Пиппы Миддлтон не так давно замаячила впереди перспектива получить титул, как и ее сестра Кейт Миддлтон.

Дело в том, что свекор Пиппы Миддлтон стал владельцем особняка в Шотландии, что дало ему право получить титул. Теперь Мэттьюз-старший не кто иной, как лорд Гленн Эффрик.

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