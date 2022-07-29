Кейт Миддлтон будет рада? Сестра герцогини Пиппа Миддлтон может получить высокий титул

Семья Пиппы Миддлтон была уверена, что она, как и старшая сестра Кейт Миддлтон, выйдет замуж, если не за принца, то за потомка знатного рода. Все данные у девушки для этого были.
Но судьба распорядилась иначе. Пиппа Миддлтон выбрала в спутники жизни не потомственного аристократа, а обычного английского бизнесмена Джеймса Мэттьюза.
Между тем у Пиппы Миддлтон не так давно замаячила впереди перспектива получить титул, как и ее сестра Кейт Миддлтон.
Дело в том, что свекор Пиппы Миддлтон стал владельцем особняка в Шотландии, что дало ему право получить титул. Теперь Мэттьюз-старший не кто иной, как лорд Гленн Эффрик.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон и ее сестра Пиппа. Фото: Global Look Press
После его смерти титул перейдет к сыну, а затем — и внуку Артуру. В таком случае, Пиппу вместе с дочками Грейс и Роуз можно будет официально назвать леди. Но старший лорд пока жив и здоров, так что титул остается перспективой.
Что об этом думает Кейт Миддлтон, остается только догадываться.
По материалам dailymail.co.uk.