Кейт, Меган или Анна: кто станет следующей королевой Великобритании

В последнее время у 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II все чаще возникают проблемы со здоровьем. Накануне стало известно, что она передала часть своих полномочий старшему сыну принцу Чарльзу.

Сразу после этого британцев стал волновать еще один вопрос — кто же станет следующей королевой? По мнению большинства, претенденток три: это жена принца Уильяма — Кейт Миддлтон, оскандалившаяся много раз Меган Маркл и единственная дочь Елизаветы — принцесса Анна.