«Кэтрин ненавидит Меган»: Собчак объяснила, почему Миддлтон и Маркл не сошлись

Ксения Собчак внимательно изучила фотографии с похоронной церемонии в Великобритании, куда прибыла вся королевская семья, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. И нашла объяснение распрям внутри фамилии, а именно противостоянию Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые замужем за принцами Уильямом и Гарри.

«Мне, в общем-то, понятно, почему Кэтрин ненавидит Меган. На лице Меган - удовольствие жизнью. На лице Кэтрин - тяготы и бремя. Меган старше Кэтрин, но живет так, как хочет, выглядит лучше, прогнула под себя принца, держится с ним за руку, и видно, что он к ней очень нежен», - «прочла» по фотографиям Собчак.

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Меган старше Кейт всего на год, но внешне все выглядит наоборот, причем Маркл кажется значительно возрастнее своей родственницы.