Кети Топурия выдала правду о том, общается ли ее дочка Оливия с родным отцом

Кети Топурия стала гостьей YouTube-проекта «Ваша Наташа», дав интервью экс-«фабрикантке» Наталье Подольской. Так, певицу спросили о том, общается ли ее дочка Оливия с родным отцом.

Оказывается, малышка до сих пор донимает звездную маму вопросами о том, почему она живет отдельно от своего папы. Девочка одновременно скучает и по отцу, и по маме, когда находится в разлуки с одним их них.

Стоит Оливии уехать к папе, как ей тут же хочется увидеть маму, и наоборот. Отсюда, как считает Кети, и желание дочери видеть родителей вместе.

Однако Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова и родила ему сына Адама. Дочке певицы пришлось принять в семью отчима.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».