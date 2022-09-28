Керем Бюрсин из сериала «Постучись в мою дверь» признался, из-за чего рвет отношения с женщинами

Керем Бюрсин после съемок в турецком сериале «Постучись в мою дверь» свел с ума всех турчанок, посмотревших эту романтическую ленту. Пока поклонницы «охотятся» за актером, выслеживая его в ресторанах и кафе для того, чтобы увидеть своего любимца вживую, сам Керем признался, что его не так-то просто влюбить. Ветреным актера не назовешь.

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Говоря о том, о каких отношениях он мечтает, Керем Бюрсин признался, что стоит для него на первом месте. И при каких условиях он не задумываясь уйдет, хлопнув дверью.

«Уважение очень важно в отношениях. Неуважение для меня неприемлемо. Я также ухожу, когда чувствую, что ситуация меняется в негативном направлении или этот человек влияет на меня негативно. То, что вы называете отношениями, — это органический термин, вы должны кормить его, как растение, чтобы продолжать жить. Вы должны поставить его на солнце, вы должны укрыть и защитить его, когда холодно, вы должны полить его. Очень важно, чтобы вы взаимно кормили и лечили друг друга. Отношения заканчиваются, когда они заканчиваются», — подметил актер.

По материалам Hello!