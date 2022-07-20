Кеосаян рассказал о гомерическом хохоте после отъезда из России Белого

Телеведущий Тигран Кеосаян в своем шоу «Кеосаян daily» заявил не понимает, почему раньше актер Анатолий Белый не высказывался о политике.
«Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи».
По словам Кеосаяна, вдруг многие звезды театра и кино стали резко разбираться в политике, чтобы поведать об этом широким массам. Муж телеведущей Маргариты Симонян, считает таких людей тихушниками.
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Ранее Анатолий Белый заявил, что уезжает из России. Он уволился из МХТ имени Чехова после двадцати лет службы.