Кеосаян рассказал о гомерическом хохоте после отъезда из России Белого

По словам Кеосаяна, вдруг многие звезды театра и кино стали резко разбираться в политике, чтобы поведать об этом широким массам. Муж телеведущей Маргариты Симонян, считает таких людей тихушниками.

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Ранее Анатолий Белый заявил, что уезжает из России. Он уволился из МХТ имени Чехова после двадцати лет службы.