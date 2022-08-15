Кеосаян хочет создать из Хаматовой и уехавших звезд театральную бригаду для читки стихов

Как добавил телеведущий, актриса сделала глупость, а теперь даже заднюю не дает. При этом он заметил, что некоторые сбежавшие звезды сейчас молчат. Они, как думает Кеосаян, надеются вернуться обратно.

«Гадко… Всех бы отправил на Донбасс в составе театральной бригады стихи читать», — заявил Кеосаян.

Напомним, что за последние месяцы Россию покинули многие знаменитости. Среди них такие имена, как Чулпан Хаматова, Максим Галкин и Алла Пугачева.