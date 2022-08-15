Кеосаян хочет создать из Хаматовой и уехавших звезд театральную бригаду для читки стихов

Как отметил телеведущий, актриса сделала глупость, когда отреклась от родины.
Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян. Фото: Global Look Press

Телеведущий Тигран Кеосаян в программе «Изолента» на YouTube-канале резко высказался в адрес актрисы Чулпан Хаматовой. Как заметил Кеосаян, Хаматова дура, потому что отреклась от родины.

Как добавил телеведущий, актриса сделала глупость, а теперь даже заднюю не дает. При этом он заметил, что некоторые сбежавшие звезды сейчас молчат. Они, как думает Кеосаян, надеются вернуться обратно.

«Гадко… Всех бы отправил на Донбасс в составе театральной бригады стихи читать», — заявил Кеосаян.

Напомним, что за последние месяцы Россию покинули многие знаменитости. Среди них такие имена, как Чулпан Хаматова, Максим Галкин и Алла Пугачева.

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