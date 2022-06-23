Кендалл Дженнер временно рассталась со своим бойфрендом-баскетболистом

Популярная американская модель Кендалл Дженнер рассталась со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений.

Об этом 22 июня журналистам рассказал источник, близкий к 26-летней красотке из клана Кардашьян. Якобы пара пережила тяжелый период и решила объявить тайм-аут примерно на полторы недели.

Они прекрасно провели время в Италии, на свадьбе Кортни Кардашьян, но потом у влюбленных произошла размолвка.

«Как только они вернулись, то начали чувствовать, что находятся не на одной волне и что у них очень разные образы жизни», — говорит инсайдер портала E! News.

Кендалл сказала Девину, что «хочет разделить их пространство и время». При этом звезды «продолжают общаться и заботятся друг о друге». Оба надеются, что их отношения воспылают вновь, но пока что они разошлись.

Напомним, роман этой пары начался в июне 2020 года. Кендалл не особо демонстрировала свои нежности со спортсменом в соцсетях и не рвалась замуж, но, по словам источников, их отношения были крепки.

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