Каждый год ездит в Россию на заработки: Садальский рассказал про певицу Билык, назвавшую мужа Королевой говном

В Майами в минувшие выходные мама Наташи Королевой отжигала под хиты украинской исполнительницы Ирины Билык. В какой-то момент звезда назвала зятя Людмилы Порывай говном, а та и рада соглашаться – закивала головой, рассмеялась. О разногласиях в семье певицы Королевой слухи ходят давно, но сейчас они стали достоянием публики и подтвердились.

Сама Ирины Билык, тем временем, имеет мужа в России. Аслан Ахмадов – отец ее сына Табриза, и накануне был на вечеринке «у очень богатых людей на крыше вертолетной площадки в центре Москвы», рассказал Стас Садальский – он и поведал, как обстоит дело сегодня у оскандалившейся Билык.