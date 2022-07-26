«Каждый должен быть на своем месте»: Соседов – о работе Цискаридзе в «Сегодня вечером»

После того, как Максим Галкин сбежал из страны, телезрители запереживали, кто же будет вести их любимую передачу «Сегодня вечером». Спустя несколько недель перерыва в эфире появился Николай Цискаридзе. И сразу же обрел как сторонников своего телеталанта, так и противников. Например, Стас Садальский регулярно перемывает косточки артисту после эфиров.

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Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о способностях Николая Цискаридзе как телеведущего. Поговаривают, что артисту ищут замену, и осенью передачу будет вести кто-то другой.

«Если уж он и должен что-то вести, то только программы о балете. В советское время была такая программа, выходила раз в месяц, - «О балете». Каждый человек должен быть на своем месте и делать то, что лучше его другой сделать не сможет», - считает Соседов.

Источник: "Экспресс-газета"