«Каждый день пересматриваю наши видео»: Успенская утопает в слезах из-за смерти близкого мужчины

Певица Любовь Успенская тяжело переживает смерть близкого друга — звезды проекта «Голос» Левана Кбилашвили. Артист ушел из жизни на 32-м году жизни, оставив после себя шлейф приятных воспоминаний.
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Артисты часто пели дуэтом и тесно общались. За короткий промежуток времени звезда успела привязаться к коллеге по сцене.
31-летний Кбилашвили стал для нее близким другом, поэтому трагические известия о его смерти в буквальном смысле увели у артистки землю из-под ног.
«До сих пор не могу поверить. Я каждый день слушаю его песни и пересматриваю видео с наших совместных выступлений. Пока живет творчество, живет и память. Я всегда буду любить и помнить», — написала Успенская в соцсетях.
Известно, что в смерти Кбилашвили нет криминального следа. Артист умер во сне.
Ранее сообщалось, что единственная дочь Успенской планирует сменить фамилию.