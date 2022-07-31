«Каждый день пересматриваю наши видео»: Успенская утопает в слезах из-за смерти близкого мужчины

Певица Любовь Успенская тяжело переживает смерть близкого друга — звезды проекта «Голос» Левана Кбилашвили. Артист ушел из жизни на 32-м году жизни, оставив после себя шлейф приятных воспоминаний.

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Артисты часто пели дуэтом и тесно общались. За короткий промежуток времени звезда успела привязаться к коллеге по сцене.

31-летний Кбилашвили стал для нее близким другом, поэтому трагические известия о его смерти в буквальном смысле увели у артистки землю из-под ног.