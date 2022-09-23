Каждый четвертый зритель Netflix собирается отписаться от сервиса в этом году

В Америке провели опрос на предмет пользования стриминговыми сервисами. Исследователи узнали, что среднестатистический американец подписан сразу на четыре платформы потокового вещания. И 70% из них точно являются зрителями Netflix. Вот только каждый четвертый подписчик данного онлайн-кинотеатра собирается отписаться от него в этом году.

Такая потеря обернется для Netflix 18 миллионами зрителей в США и около 272 миллионами долларов дохода. Это при том, что в первой половине года платформа уже потеряла почти 1,2 миллиона подписчиков, в том числе и российских.

Тех, кто собрался отписаться, спросили, в чем причина недовольством Netflix. Почти две трети недовольны увеличением стоимости подписки (до 15,15 долларов). 30% опрошенных делятся своим паролем с другими людьми, чтобы получалось дешевле. Каждый третий респондент заявил, что больше не видит на этой платформе интересного контента. Еще 30% сказали, что чаще пользуются другими потоковыми сервисами. Даже «Очень странные дела» не помогли...