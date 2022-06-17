«Каждый человек свободен в своем выборе»: солистка «Миража» попросила не осуждать Пугачеву

По словам Болдышевой, они много лет работала за границей. Вполне бы могла позволить себе жить за рубежом, но предпочла другой путь. За границу она ездит только на гастроли. За последний год побывали с концертами в Турции, на Кипре, в Казахстане и Молдове, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Алла Пугачева в будущем планирует вернуться в Россию. Она отмечала, что это случится ближе к сентябрю, когда ее дети пойдут в третий класс Первой московской гимназии.

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