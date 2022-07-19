«Каждые выходные ее навещает Пугачева»: Жигалова рассказала, что происходит с Вайкуле

По словам видеоблогера, у латвийской певицы действительно серьезные проблемы с деньгами.
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в своем шоу «Алена, блин. Говорит» рассказала, что на самом деле происходит с певицей Лаймой Вайкуле.

«Я навела справки. Есть у меня в Юрмале надежный источник информации. С Лаймой Вайкуле все нормально в плане здоровья. У нее просто огромные финансовые проблемы, связанные с отсутствием выступлений и налогами. И с потерей фестиваля. Ну кто на него сейчас приедет».

Как отметила Жигалова, Вайкуле часто видят в ресторанчике на берегу Юрмалы, который называется «36-я линия» вместе со своим мужем. «Каждые выходные ее навещает Алла Пугачева и Максим Галкин. Их дом находится в нескольких километрах от жилища Вайкуле. В общем, все у нее хорошо. Дай Бог ей здоровья. Может еще проведет свой фестиваль», - заявила Алена Жигалова.

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Ранее в СМИ прошла информация о проблемах со здоровьем у Лаймы Вайкуле. Впрочем, позже эти слухи были опровергнуты.

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