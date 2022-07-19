«Каждые выходные ее навещает Пугачева»: Жигалова рассказала, что происходит с Вайкуле

Как отметила Жигалова, Вайкуле часто видят в ресторанчике на берегу Юрмалы, который называется «36-я линия» вместе со своим мужем. «Каждые выходные ее навещает Алла Пугачева и Максим Галкин. Их дом находится в нескольких километрах от жилища Вайкуле. В общем, все у нее хорошо. Дай Бог ей здоровья. Может еще проведет свой фестиваль», - заявила Алена Жигалова.

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Ранее в СМИ прошла информация о проблемах со здоровьем у Лаймы Вайкуле. Впрочем, позже эти слухи были опровергнуты.