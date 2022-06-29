«Каждые несколько дней меняется»: Николаева впервые за долгое время показала подросшего сына от Вдовина

Телеведущая Елена Николаева в конце декабря 2021 года впервые стала мамой. Она подарила своему мужу, бизнесмену Игорю Вдовину сына Александра.

Молодые родители с первых дней не стали интриговать и сразу же показали лицо малыша поклонникам. Елена Николаева регулярно демонстрирует сына Александра в своем микроблоге, каждый раз вызывая приступ умиления у подписчиков.

Правда, Елена Николаева недавно делала паузу, связанную с отпуском. Судя по всему, Николаева и Вдовин не стали брать сына в поездку по Европе, маленький Александр некоторое время отсутствовал в микроблоге своей мамы.

Вернувшись домой, Елена Николаева тут же показала полугодовалого сына.