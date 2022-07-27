«Каждому изменщику такую жену»: почему Королева простила неверность Тарзана

Два года назад брак Наташи Королевой и Сергея Глушко едва не рухнул. Танцор сознался в измене, а певица нашла в себе силы его простить.
Психолог Лина Дианова объяснила, почему артистка так поступила. По ее словам, Королева находится в материнской позиции по отношению к Сергею.
«Хочется каждому изменщику пожелать такую жену. Хотя рецепт прост: ищите себе мамочку. Она найдет вам оправдание. Наташа Королева в отношениях с Тарзаном забывает о себе и больше заботится о муже.
Притом, их пара видится мне очень гармоничной. Тарзан из-за своей эмоциональности и впечатлительности как раз тот человек, кто действительно способен это оценить», — рассказала Дианова в своем YouTube-канале.
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Напомним, недавно Сергей Глушко поссорился с тещей Людмилой Порывай. Подовом для разногласий стала позиция на происходящие в мире события.