«Каждому изменщику такую жену»: почему Королева простила неверность Тарзана

Два года назад брак Наташи Королевой и Сергея Глушко едва не рухнул. Танцор сознался в измене, а певица нашла в себе силы его простить.

Психолог Лина Дианова объяснила, почему артистка так поступила. По ее словам, Королева находится в материнской позиции по отношению к Сергею.