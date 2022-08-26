«Казалось, вот-вот ухватишь за рукав бывшего»: Миро пожалела Муцениеце

Напомним, Прилучный и Муцениеце расторгли свой десятилетний брак летом 2020 года. Не дожидаясь, пока решение о разводе вступит в законную силу, актер закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Позже Павел переключился на другую коллегу — Зепюр Брутян, которую через считаные месяцы взял в жены.