«Казалось, вот-вот ухватишь за рукав бывшего»: Миро пожалела Муцениеце

Накануне Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. По мнению Лены Миро, бывшая жена актера Агата Муцениеце не порадовалась за влюбленную пару.
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Блогерша посчитала, что артистка хотела вернуть экс-супруга.
«Казалось, вот-вот ухватишь за рукав бывшего мужа после его разрыва с иссохшей мадам Карпович. А вот и нет, Павлика ухватила другая», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Прилучный и Муцениеце расторгли свой десятилетний брак летом 2020 года. Не дожидаясь, пока решение о разводе вступит в законную силу, актер закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
Позже Павел переключился на другую коллегу — Зепюр Брутян, которую через считаные месяцы взял в жены.