А казалась идеальной: Боня с грязными волосами и без макияжа ужаснула поклонников своим видом

Виктория Боня в свое время прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что после проекта стала знаменитой. Ей удалось переехать в Монако.

Она длительное время была в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом и даже родила от него дочку Анджелину. Но они расстались, сохранив дружеские отношения. Звезда признается, что сама себя содержит.