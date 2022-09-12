А казалась идеальной: Боня с грязными волосами и без макияжа ужаснула поклонников своим видом

Виктория Боня в свое время прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что после проекта стала знаменитой. Ей удалось переехать в Монако.
Она длительное время была в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом и даже родила от него дочку Анджелину. Но они расстались, сохранив дружеские отношения. Звезда признается, что сама себя содержит.
Обычно Боня участвует в разных фотосессиях и дефилирует на красных дорожках. Она может похвастаться внушительным гардеробом. Но в последнее время телеведущая отправляется в дальние страны. Она ездила в Иорданию, а теперь находится в Гималаях. Светская львица несколько месяцев готовилась к восхождению на гору в Манаслу.
Несколько дней Боня провела вдали от цивилизации. Она не могла должным образом краситься, как ей нравится, и даже мыться. Но в соцсети телеведущая не побоялась выложить честное фото. Она предстала без макияж и с грязными волосами. Ее лицо заметно припухло.
«Реальность моего пребывания в горах без преукраски. 5 дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг. И бессонные ночи», — написала звезда.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что никогда не видели ее такой уставшей. Многие отметили, что впервые заметили у нее морщины на лице.
«Ой, сразу сдала», «Узнать можно только по губам», «Столько сил потратили», «Красота у вас природная», «Ужас! А казались такой идеальной», «Теперь выглядите как обычная домохозяйка в конце дня», — стали писать подписчики.