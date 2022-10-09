«Казахский изучаете уже?»: Сабуров высмеял на концерте россиян, сбежавших в Казахстан

Нурлан Сабуров напомнил, как совсем недавно над его земляками потешались жители РФ.
Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров. Фото: соцсети

Комик Нурлан Сабуров во время своего выступления в Алма-Ате поднял на смех россиян, сбежавших от мобилизации в Казахстан.

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«Ну что, русские, казахский изучаете уже?» - хохотнул Сабуров и напомнил, что правильно говорить «тенге» с произношением буквы «е», а не «э» («тЭнге»). «ТЭнге» — это все равно, что «двести рублЭй». «Как ситуация поменялась, а?!» - поиздевался артист на концерте.

Сабуров напомнил россиянам, как совсем недавно они издевались над его земляками («крукулбеками»), которые эмигрировали в РФ из своей страны в поисках лучшей жизни. А теперь сами оказались на их месте.

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