Катя Токарева из «Дома-2» родила первенца в Польше

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян впервые стали родителями. Только что стало известно, что на свет появился сын пары.

Катя Токарева сама сообщила в микроблоге о пополнении в семье. Она опубликовала пост, которым оповестила всех о прекрасном событии.

«4680 граммов, 61 см. Такой вот богатырь родился», — поделилась Катя Токарева.

Роды проходили в Польше, где уже несколько лет живут Катя Токарева и Юрий Слободян.

Новорожденный малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Вероятно, в клинике Катя Токарева пробудет недолго, совсем скоро врачи отпустят ее вместе с малюткой домой.

Напомним, Катя Токарева довольно долго держала в секрете от поклонников свою беременность. О том, что они с Юрием Слободяном готовятся стать родителями, Токарева рассказала только в конце мая.

Фанаты пары экс-участников «Дома-2» были очень рады за Катю Токареву и Юру Слободяна. За десять лет, что они живут в браке, поклонники просто извели их вопросами о наследнике.