Катя Лель об изуверской прихоти продюсер Фадеева: «Никому не пожелаю»

Певица Катя Лель, попав в цепкие объятия продюсера Максима Фадеева в нулевых, и предположить не могла, чем обернется их сотрудничество. Звезда с ужасом вспоминает то время.

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Как наставник Фадеев указывал на моменты, которые певице необходимо в себе исправить. В частности, продюсера не устраивал внешний вид артистки, и он вынудил ее сесть на жесткую диету.

«3 месяца был полный жесткач, я не ела ничего. Каждый день были штанги. Я никому не пожелаю и больше никогда этого делать не буду», — рассказала певица в новом фильме «Нулевые. Крестные отцы шоубиза» от «МУЗ-ТВ».

Ранее шоумен Илья Соболев высмеял Катю Лель. Комик считает, что у звезды не все в порядке с головой, раз она на полном серьезе говорит о связи с инопланетянами.