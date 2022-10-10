«Катя и Оля деньги зарабатывают, маму не посвящаю»: Шукшина рассказала о скандале в своей семье

Напомним, уже несколько месяцев ее сестры Ольга и Екатерина выясняют отношения с театром Надежды Бабкиной. Родственницы полагают, что народная артистка использует знаменитое произведение писателя и режиссера незаконно и хотят получать авторские отчисления за постановку. При этом Мария Шукшина ни на какие проценты от показа спектакля не претендует.

«Катя и Оля деньги зарабатывают, а я на скандалах и ссорах деньги не зарабатываю — это разные вещи. Я зарабатываю своим трудом. Мы — наследники: у меня 50 процентов, и у девочек по 20 и 30 процентов соответственно. Мы пытались с ними говорить до суда, конечно, но безрезультатно. Я считаю, что имя Шукшина надо популяризировать — ну а как иначе, я не понимаю?» — поведала журналистам Мария Шукшина.

Она считает, что таких спектаклей должно быть как можно больше и запрещать их нельзя. Звезда уточнила, что в скандале участвуют лишь сестры, Лидия Федосеева-Шукшина пребывает в неведении.

«Маму в эту историю я не посвящаю. Чем меньше мы с ней об этом говорим, тем лучше», — цитирует Марию Шукшину МК.ru.