Католическая церковь в Калифорнии не разрешила Бритни Спирс провести свадьбу в ее стенах

Певица мечтала выйти замуж в красивом антураже.
Бритни Спирс

Бритни Спирс вышла замуж не так, как мечтала. Фото: Global Look Press

2 августа певица Бритни Спирс опубликовала в социальной сети фотографию свадьбы в красивой католической церкви и написала, что сама хотела провести свое бракосочетание с Сэмом Асгари именно в этом месте, но ей отказали.

«Я хотела ходить сюда каждое воскресенье… Здесь красиво, но они сказали, что храм временно закрыт из-за «ковида»! — поделилась 40-летняя артистка со своими поклонниками. — Затем спустя два года, когда я решила выйти замуж, мне сказали, что я должна быть католичкой и пройти тест! Разве церковь не должна быть открыта для всех?»

Некоторые подписчики звезды написали в комментариях, что церковь — это не случайное место, поэтому для свадьбы в ней нужно придерживаться определенной веры.

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Издание Daily Mail идентифицировала храм на фотографии как католическую церковь Святой Моники в городе Санта-Монике (Калифорния). Как мы знаем, в итоге свадьба Бритни и Сэма прошла 9 июня в доме певицы в Лос-Анджелесе.

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