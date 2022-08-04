Католическая церковь в Калифорнии не разрешила Бритни Спирс провести свадьбу в ее стенах

2 августа певица Бритни Спирс опубликовала в социальной сети фотографию свадьбы в красивой католической церкви и написала, что сама хотела провести свое бракосочетание с Сэмом Асгари именно в этом месте, но ей отказали.

«Я хотела ходить сюда каждое воскресенье… Здесь красиво, но они сказали, что храм временно закрыт из-за «ковида»! — поделилась 40-летняя артистка со своими поклонниками. — Затем спустя два года, когда я решила выйти замуж, мне сказали, что я должна быть католичкой и пройти тест! Разве церковь не должна быть открыта для всех?»

Некоторые подписчики звезды написали в комментариях, что церковь — это не случайное место, поэтому для свадьбы в ней нужно придерживаться определенной веры.