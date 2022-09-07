Каток Этери Тутберидзе чуть не сожгли

Неизвестный злоумышленник в ночь на среду сделал попытку поджечь московский спорткомплекс на улице Профсоюзной. Именно в этом спорткомплексе расположен каток «Хрустальный» на котором тренируется группа фигуристов под руководством Этери Тутберидзе.

Стремился ли поджигатель уничтожить именно каток — пока не известно. Телеграм-канал Baza опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как к зданию подошел мужчина, одетый в оранжевую робу, облил окно горючей смесью из бутылки и поджег.

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Причем ему пришлось вернуться и проделать это второй раз — только после этого здание загорелось. Из него повалили клубы дыма, но, к счастью, возгорание удалось быстро потушить. Согласно одной из версий, поджог был сделан с целью уничтожить избирательный участок. По другой — злоумышленник хотел сжечь каток.

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев (центру принадлежит каток) предположил, что преступление мог совершить «какой-то безумный фанат фигурного катания». Об этом сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «МК-Спорт».