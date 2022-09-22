«Катина до конца не простила Волкову»: что просиходит с группой «Тату»

Недавно культовая группа «Тату» порадовала поклонников долгожданным воссоединением. Лена Катина и Юля Волкова выступили на концерте в Минске, исполнив самые популярных хиты коллектива.
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По мнению психолога Марины Гладышевой, единоразовое шоу вовсе не значит, что певицы и дальше будут выступать вместе. Специалист пришла к таком выводу, изучив снимки с концерта.
«Со стороны Лены чувствуется недоверие. Жесты и позы выдают, что она не против воссоединиться с коллегой, чтобы получить собственную выгоду», — рассказала эксперт KP.RU.
Гладышева отметила, что Катина не была напряжена, выступая с Волковой, но и не была расположена к контакту.
«О глубокой радости, искренности и забытых обидах речи здесь не идет. Думаю, что Катина до конца не простила Волкову, у нее осталось внутреннее неприятие», — подытожила психолог.