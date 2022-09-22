«Катина до конца не простила Волкову»: что просиходит с группой «Тату»

Недавно культовая группа «Тату» порадовала поклонников долгожданным воссоединением. Лена Катина и Юля Волкова выступили на концерте в Минске, исполнив самые популярных хиты коллектива.

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По мнению психолога Марины Гладышевой, единоразовое шоу вовсе не значит, что певицы и дальше будут выступать вместе. Специалист пришла к таком выводу, изучив снимки с концерта.