Катерина Шпица в платье-бутоне с декольтированными плечами предстала в свете (фото)

Нестареющая звезда кино появилась на фестивале в Калининграде.
Катерина Шпица

Катерина Шпица. Фото: соцсети

36-летняя актриса Катерина Шпица обладает уникальной внешностью, в своем возрасте она выглядит даже не на 30 или 25, а на 18–20.

Больше интересных новостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Нежное лицо с открытыми глазами у нее удивительным образом сочетается с хрупкой фигурой вечно юной девушки.

На десятом фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде Катерина Шпица вновь поразила публику, представ на красной дорожке мероприятия в кипенно-белом платье-бутоне с эффектным акцентом на талии.

Знаменитость красиво подчеркнула женственные плечи декольтированной моделью, выбрав в качестве аксессуаров лишь утонченный клатч и серьги в тон.

Источник: КП-Калининград.

Катерина Шпица.  Фото: пресс-служба фестиваля «Короче» / КП-Калининград

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  