Катерина Шпица в платье-бутоне с декольтированными плечами предстала в свете (фото)

Нежное лицо с открытыми глазами у нее удивительным образом сочетается с хрупкой фигурой вечно юной девушки.

На десятом фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде Катерина Шпица вновь поразила публику, представ на красной дорожке мероприятия в кипенно-белом платье-бутоне с эффектным акцентом на талии.