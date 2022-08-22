Катерина Шпица в платье-бутоне с декольтированными плечами предстала в свете (фото)

36-летняя актриса Катерина Шпица обладает уникальной внешностью, в своем возрасте она выглядит даже не на 30 или 25, а на 18–20.
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Нежное лицо с открытыми глазами у нее удивительным образом сочетается с хрупкой фигурой вечно юной девушки.
На десятом фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде Катерина Шпица вновь поразила публику, представ на красной дорожке мероприятия в кипенно-белом платье-бутоне с эффектным акцентом на талии.
Знаменитость красиво подчеркнула женственные плечи декольтированной моделью, выбрав в качестве аксессуаров лишь утонченный клатч и серьги в тон.
Источник: КП-Калининград.
Катерина Шпица. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче» / КП-Калининград