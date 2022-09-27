Катерина Шпица рассказала, за что она не любит свою «миленькую» внешность и фильмы ужасов

Актриса Катерина Шпица призналась, что множество интересных ей ролей она не может играть из-за того, что выглядит намного моложе своих лет. Ей было бы интересно исполнить какую-то роль, где внешность героини совершенно противоположна ее сути.

«Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят. А ведь при хорошем состоянии индустрии ты это свое утверждение на парадоксальную для тебя роль должен воспринимать как норму. Если ты пришел, замечательно сделал пробы, можешь все это обосновать и оправдать. И вот ты со своей внешностью миленькой девочки играешь главу какого-то мафиозного синдиката. Или при своей миловидной внешности — конченую тварь, маньячку…»

В то же время стандартные, классические «ужастики» актрису тоже не привлекают.

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