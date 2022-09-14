Катается на лыжах и визжит: Галкин после жалоб на усталость появился в горах Новой Зеландии

Алла Пугачева недавно вернулась в Москву с детьми Гарри и Лизой, а ее муж Максим Галкин отправился покорять мир со своими юмористическими концертами.

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Одни предполагают, что Примадонна решила пока подготовить почву для возвращения супруга, другие полагают, что они вообще вскоре расстанутся, а блогер Лена Миро, к примеру, считает, что народная артистка и вовсе могла приехать на заработки. После хорошего куша в России она якобы вновь вернется к любимому мужу.

Вместе с тем сам Максим Галкин всячески подчеркивает свою неразрывную связь с женой и наследниками. Недавно он пожаловался, что, несмотря на расстояние, он все равно активно помогает детям с учебой и сильно устает от этого. Ну а теперь выставил в Сеть видео, на котором весьма бодро и без признаков физической слабости катается в горах Новой Зеландии, визжа от удовольствия.