Касаткина публично призналась в нетрадиционной ориентации

Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Теннисистка призналась в нетрадиционной ориентации на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Что я сейчас чувствую? Мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть», — сказала спортсменка.

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Отметим, что в настоящий момент она проживает в Испании. Дарья Касаткина заметила в разговоре, что в России еще не скоро будут говорить свободно о нетрадиционных отношениях, и затруднилась назвать временной отрезок.

Она считает, что выбрать такие отношения нельзя намеренно, поскольку это сильно усложняет жизнь. По словам Касаткиной, мнение окружающих по поводу ее признания ей не интересно.

Личность своей избранницы 25-летняя теннисистка не разгласила.