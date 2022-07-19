Касаткина может навсегда уехать из России к своей подруге Забияко

Фигуристка сменила гражданство и планирует выступать за Канаду.
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая совершила каминг-аут и рассказала о своей нетрадиционной ориентации, может навсегда уехать из России.

Дарья Касаткина и Наталья Забияко. Фото: соцсети

Дело в том, что ее предполагаемая любовь фигуристка Наталья Забияко уже сменила гражданство и будет в будущем выступать за Канаду. Сейчас спортсменка временно проживает в Испании, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Ранее Дарья Касаткина выложила снимок вместе с Натальей Забияко. Фигуристка со своей стороны поставила под ним сердечко.

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Напомним, что Дарья Касаткина является двенадцатой ракеткой мира. Кроме того, она на сегодняшний день первая ракетка России.

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