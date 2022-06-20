Карусели, Егор Крид и торт: Дмитрий Тарасов устроил дочке от первого брака день рождения

Футболист Дмитрий Тарасов — многодетный отец. У него четверо детей, старшей из которых, Ангелине от первого брака, накануне исполнилось 13 лет. По такому случаю спортсмен устроил для девочки настоящий праздник.

Тарасов собрал всех своих дочек и отправился в парк аттракционов. К ним присоединилась и бабушка Ольга Александровна. Все вместе они с удовольствием покатались на каруселях, после чего отправились на чаепитие с тортом. Как это было, отец именинницы показал своим подписчикам в микроблоге.