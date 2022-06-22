«Карты не принимают»: Соболев рассказал о хаосе в аэропорту Стамбула

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, когда возвращался в Россию из Испании через Турцию.
«Короче, пересадка в Стамбуле. Вышел в Стамбул. Вошел в аэропорт. Нашел стойку. Авиакомпания «Вингс» какая-то. Багажа нет, но со мной ручная кладь большая. Надо сдавать в багаж. Его надо оплатить. Карты не принимают. Банкомат не работает. Налички нет».
По словам Ильи Соболева, его выручила женщина, которая летела из столицы Португалии — Лиссабона.
«Дала 55 евро. Перевел ей на российскую карту рубли. Успел в итоге, конечно, но бежал всю дорогу. В итоге от меня шаманит потом. Цикличная жизнь, как ни крути», — заметил Илья Соболев.
Напомним, что Илья Соболев вместе со своей семьей на протяжении нескольких недель был в Испании. Он рассказывал об отношении к русским в этой стране.