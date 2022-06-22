«Карты не принимают»: Соболев рассказал о хаосе в аэропорту Стамбула

Шоумен столкнулся с серьезными трудностями, когда возвращался в Россию из Испании.
Илья Соболев

Илья Соболев. Фото: соцсети

Шоумен Илья Соболев в «Телеграм» рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, когда возвращался в Россию из Испании через Турцию.

«Короче, пересадка в Стамбуле. Вышел в Стамбул. Вошел в аэропорт. Нашел стойку. Авиакомпания «Вингс» какая-то. Багажа нет, но со мной ручная кладь большая. Надо сдавать в багаж. Его надо оплатить. Карты не принимают. Банкомат не работает. Налички нет».

По словам Ильи Соболева, его выручила женщина, которая летела из столицы Португалии — Лиссабона.

«Дала 55 евро. Перевел ей на российскую карту рубли. Успел в итоге, конечно, но бежал всю дорогу. В итоге от меня шаманит потом. Цикличная жизнь, как ни крути», — заметил Илья Соболев.

Напомним, что Илья Соболев вместе со своей семьей на протяжении нескольких недель был в Испании. Он рассказывал об отношении к русским в этой стране.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  