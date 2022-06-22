«Карты не принимают»: Соболев рассказал о хаосе в аэропорту Стамбула

По словам Ильи Соболева, его выручила женщина, которая летела из столицы Португалии — Лиссабона.

«Дала 55 евро. Перевел ей на российскую карту рубли. Успел в итоге, конечно, но бежал всю дорогу. В итоге от меня шаманит потом. Цикличная жизнь, как ни крути», — заметил Илья Соболев.

Напомним, что Илья Соболев вместе со своей семьей на протяжении нескольких недель был в Испании. Он рассказывал об отношении к русским в этой стране.

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