Карту «Мир» не принимают: россиянам назвали способы расплачиваться при поездках в Европу

Вот уже два года многие туристы испытывают трудности с поездками. Одно время страны закрыли границы из-за пандемии, а также были введены различные ограничения.
Недавно многие страны снова стали принимать туристов. Но теперь Европа закрыла небо для российских самолетов. Примечательно, что добраться в страны ЕС можно, но с пересадками, что удобно не всем. Также сильно подорожали авиабилеты.
Тем, кто решился поехать в Италию, Францию или другие страны Европы, нужно помнить, что в этом году также перестал работать Apple Pay, а также отечественные банковские карты не принимают за границей. Туристам из России приходится возить с собой наличные.
Для поездки в Финляндию и другие страны Евросоюза россиянам рекомендуют брать наличную валюту или карты иностранных банков.
Также отмечается, что в Европейском Союзе российскую платежную карту «Мир» не принимают. При этом в Греции и на Кипре можно расплачиваться картой Union Pay, но не везде. Такие способы расплачиваться при поездках в ЕС назвали РИА Новости в пресс-службе туроператора «Интурист».
Журналисты узнали о хитрости, которую придумали путешественники. В туристической отрасли поделились, что обычно в путешествия россияне едут с «пластиком», полученным в Армении, Белоруссии или Узбекистане.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что недавно туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и смогла пронести на борт целый рюкзак бесплатно.