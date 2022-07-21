Карту «Мир» не принимают: россиянам назвали способы расплачиваться при поездках в Европу

Для поездки в Финляндию и другие страны Евросоюза россиянам рекомендуют брать наличную валюту или карты иностранных банков.

Также отмечается, что в Европейском Союзе российскую платежную карту «Мир» не принимают. При этом в Греции и на Кипре можно расплачиваться картой Union Pay, но не везде. Такие способы расплачиваться при поездках в ЕС назвали РИА Новости в пресс-службе туроператора «Интурист».

Журналисты узнали о хитрости, которую придумали путешественники. В туристической отрасли поделились, что обычно в путешествия россияне едут с «пластиком», полученным в Армении, Белоруссии или Узбекистане.

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Напомним, что недавно туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и смогла пронести на борт целый рюкзак бесплатно.