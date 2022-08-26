Карпович «поздравила» Прилучного и Брутян со свадьбой белым голубком

Актриса Мирослава Карпович в «Телеграме», судя по всему, отреагировала на свадьбу своего бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян.
Мирослава Карпович разместила снимок себя любимой. При этом на руке у нее красуется белый голубок.
Звезда никак не стала подписывать кадр, но поздоровалась со своими подписчиками. «Доброе утро!» — заявила она в подписи под кадром.
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Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в Армении. На торжестве присутствовали только их самые близкие люди. Ранее «мажор» встречался с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.