Карпович «поздравила» Прилучного и Брутян со свадьбой белым голубком

Мирослава Карпович разместила снимок себя любимой. При этом на руке у нее красуется белый голубок.

Звезда никак не стала подписывать кадр, но поздоровалась со своими подписчиками. «Доброе утро!» — заявила она в подписи под кадром.

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Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в Армении. На торжестве присутствовали только их самые близкие люди. Ранее «мажор» встречался с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.