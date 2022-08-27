Карпович одним словом прокомментировала свадьбу Прилучного и Брутян

На вопрос, что она думает о торжестве и могла бы прокомментировать свадьбу Карпович кратко ответила: «Нет!», после чего бросила трубку.

Судя по всему, «папиной дочке» тема крайне неприятна, хотя она и в курсе последних событий в жизни «мажора».

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Напомним, что Прилучный и Брутян сыграли свадьбу в Подмосковье. Ранее «мажор» встречался с Мирославой Карпович.