Карпович — о реакции на критику в свой адрес: «Большая боль»

Актриса Мирослава Карпович, как и другие российские селебрити, постоянно подвергается нападкам со стороны хейтеров. Противостоять пользователям Сети, пытаясь их в чем-то переубедить, артистка считает бессмысленным, поэтому старается пропускать критику мимо ушей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Звезда сцены полагает, что за гневными комментариями скрываются травмированные люди, которые за счет критики пытаются самоутвердиться.

«Я прекрасно понимаю, что за каждым злобным комментарием прячется большая боль (это касается всех комментариев, не только о фигуре). Зачем разменивать счастье на огорчение?» — высказала свое мнение актриса «Папиных дочек», добавив, что с пониманием относится к негативу в свой адрес.

Ранее актриса Мирослава Карпович высказалась о своей личной жизни после свадьбы бывшего возлюбленного актера Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян.