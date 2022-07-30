«Карпович и Муцениеце рыдают»: Брутян показала нежное видео с Прилучным

Зепюр Брутян опубликовала в соцсети трогательное видео, которое они с Павлом Прилучным сняли во время путешествия. В ролике артисты нежно обнялись и прогулялись за ручку.

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«Хрен его знает, в чем там смысл этой бурной, загадочной и быстронесущейся жизни, просто любите», — написала Зепюр.

Пользователи Сети бурно обсудили ролик.

«Такая милая пара»; «Карпович и Муцениеце рыдают. Не достался никому»; «Похоже, тут все серьезно. Такое не сыграешь»; «Это любовь! Приятно видеть людей искренне счастливыми», — высказались они.