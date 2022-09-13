Карпович бросила трубку, услышав вопрос про Прилучного и спектакль «Косметика врага»

После звонка корреспондента Teleprogramma.pro Мирослава Карпович сказала: «Добрый день!». Однако услышав вопрос про Павла Прилучного и постановку, бросила трубку.

Напомним, что именно во время работы над этим спектаклем Прилучный и Карпович сблизились. Актер тогда был еще женат на актрисе Агате Муцениеце.

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Добавим, что спектакль «Косметика врага» пройдет 14 и 16-го октября в Арзамасе и Нижнем Новгороде, а 5 декабря — в Краснодаре. Сейчас ищут замену Мирославе Карпович, у которой в постановке были страстные сцены с Прилучным.