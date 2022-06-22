«Каролинка не останется без моего внимания»: друг покойного Пьера Нарцисса пообещал заботиться о его дочери

Музыкант Ираклий Пирцхалава отреагировал на новости о смерти 45-летнего Пьера Нарцисса, с которым познакомился во время участия в шоу «Фабрика звезд».

Ираклий Пирцхалава поделился в микроблоге воспоминаниями о ярких моментах, связанных с Пьером Нарциссом, и попросил у него прощения за то, что они не все успели.

«Мой черный брат. Ну как же так. Так рано. Больно. Я тебя никогда не забуду. Как мы зажигали с тобой в туре, как забивали за «Старко», как ты говорил в Грузии всем «Gaumarjos» и было выпито море красного. Жаль, мы так и не реализовали нашу мечту доехать до Камеруна с Семеновым и записать песню на камерунском и грузинском. Если б я знал, что так рано, я б поспешил, брат. Прости меня», — написал в микроблоге Ираклий Пирцхалава.

Он пообещал покойному другу, что позаботится о его осиротевшей дочери, 16-летней Каролине.