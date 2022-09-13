Каролина Севастьянова в топе на одно плечо оголила интимное

Гимнастка Каролина Севастьянова уже давно живет в Монако. Туда она улетела сразу после съемок в третьем сезоне реалити «Звезды в Африке». В Европу она забрала и питомца, черного лабрадора Бонда, который давно стал любимцем подписчиков.

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На новом фото, которым поделилась Севастьянова в соцсетях, Каролина позирует как раз с подросшим лабрадором. Они расположились на диване, и звездная хозяйка изящно наклонилась к питомцу, засветив точеные плечи и эффектное декольте без нижнего белья.