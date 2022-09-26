Каролина Севастьянова в шоколадном бикини на тонюсеньких тесемках сразила фигурой на пляже

Гимнастка Каролина Севастьянова давно оставила большой спорт, получив желанное звание олимпийской чемпионки. Сейчас она уже стала чемпионкой людских сердец – ее красотой и изяществом восхищаются поклонники в соцсетях. И она подтверждает этот статус всякий раз, как только публикует новые кадры.

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Отдыхая в Монако, Севастьянова регулярно постит снимки в бикини. На этот раз она на пляже блеснула бесконечностью своих длинных ног, позируя в крошечном купальнике на тонюсеньких тесемках. Поклонники оказались сражены ее изяществом и засыпали комплиментами.